Crollo delle nascite Il lavoro precario farà affondare il Paese

(Di giovedì 7 marzo 2024) Perché in Italia nascono così pochi bambini? Tra le cause, certamente, c’è quel terzodonne che nel periodo cruciale per la fecondità si ritrova ad avere un contratto a tempo determinato, con troppe poche garanzie per programmare un futuro. In un’analisi del sito di informazione economica lavoce.info si indaga se la diffusione dei contratti a termine abbia effetti sulla fecondità, e come i due aspetti interagiscano tra loro, ovvero se l’eventualità di una nascita in futuro riduca le opportunità di accesso a un contratto a tempo indeterminato per le donne. Lo studio di Ylenia Brilli, Bernardo Fanfani e Daniela Piazzalunga affronta il problema denatalità nel nostro. Tra i 25 e i 34 anni procreare è un lusso. E l’Italia che si spopola si impoverisce Il tasso di fecondità in Italia – scrivono i ricercatori – è tra i più bassi di Europa: nel ...