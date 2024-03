Crolla il mercato immobiliare italiano | nel 2023 -10%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Netto calo nelper il. Il settore residenziale ha chiuso l'anno con quasi 710 mila abitazioni compravendute, con una riduzione complessiva di quasi il 10% rispetto al 2022. E' quanto emerge dall'Osservatorio deldell'Agenzia delle Entrate in cui si sottolinea che ildelle abitazioni in Italia ha mostrato tassi tendenziali negativi in tutti i trimestri del, ma nel quarto, con poco più di 200 mila abitazioni compravendute, il calo si è fermato al 3,3% (contro il drastico ridimensionamento di oltre il 10% nel terzo trimestre).