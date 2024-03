Cremonese-Como | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano la seconda e la terza della classe separate da un punto, in cerca della promozione diretta.si giocherà sabato 9 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono reduci da due vittorie di fila che gli hanno consentito di conservare il secondo posto alle spalle della capolista Parma, distante sei lunghezze. La squadra di Stroppa ha la ghiotta opportunità, in caso di successo, di staccare i lariani che li inseguono ad un punto I lariani, dal canto loro, non vogliono rinunciare alla possibilità di giocarsi la promozione diretta, e le ultime due vittorie consecutive fanno ben sperare. La squadra di Roberts è comunque quasi certa di ...