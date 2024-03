Covid | l’uomo delle “vaccinazioni record” | come sta adesso?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 7 marzo 2024), ricordate”? EccostaUna vicenda che arriva direttamente dall’estero e che, inevitabilmente, aveva fatto il giro del mondo. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di un fatto fin troppo insolito. Ci troviamo in Germania, precisamente a Madeburgo, dove un uomo ha ben pensato di vaccinarsi contro il. Una scelta saggia visto che milioni di persone lo hanno fatto per cercare di non contrarre il virus e nemmeno di finire ricoverati in ospedale. Vaccinazione(Pixabay Foto) Cityrumors.itSolamente che lui ha decisamente esagerato. Altro che prima, seconda, terza, quarta dose e richiamo. Il 62enne si è vaccinato per ben 217 volte. Sì, avete letto proprio ...