Così si diventa | non si nasce impregnati di cattiveria Famiglia | problemi economici e vergogna tra le cause

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ci sono vari motivi per cui sibulli, alcuni sono da rispettare perché quando ci sononella vita dei ragazzi non è facile per loro gestire la tristezza e la rabbia, per cui ci si sfoga in modo negativo contro le altre persone. Uno dei motivi per cui sibulli può essere legato alla. Quando i genitori non sono presenti per i propri figli, che quindi non hanno supporto emotivo e morale, è facile che essi non abbiano un giusto comportamento nei confronti degli altri e apprendono atteggiamenti sbagliati. Un altro motivo può essere avere esempi negativi da parte dei familiari, perché i bambini prendono sempre esempio dagli adulti, pur quando è sbagliato. Anche ipossono portare un ragazzo a comportarsi come un bullo per mantenere la ...