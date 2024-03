(Di giovedì 7 marzo 2024) Da Philips tecnologia avanzata e Ai per migliore qualità degli esami in minor tempo a vantaggio di pazienti Riduce i tempi per svolgere gli esami diagnostici, garantendo immagini migliori per qualità e precisione a vantaggio dei pazienti, ma anche dell'organizzazione sanitaria. E' la diagnostica avanzata, con uno scanner innovativo, della7700 3T con

Cosenza, risonanza magnetica innovativa nella sede di Biocontrol: Riduce i tempi per svolgere gli esami diagnostici, garantendo immagini migliori per qualità e precisione a vantaggio dei pazienti, ma anche dell'organizzazione sanitaria. E' la diagnostica avanzata, c ...adnkronos

Al centro commerciale “I Portali” nasce il primo percorso per non vedenti della Calabria: Il centro commerciale “I Portali” di Corigliano ha abbattuto un altro tabù inaugurando un’opera dedicata alle persone cieche e ipovedenti ...calabria7

Corigliano-Rossano, a “I Portali” nasce il primo percorso per non vedenti della Calabria: "I Portali" è il primo centro commerciale accessibile della Calabria: un evento di portata storica che permetterà di muoversi in autonomia ...strettoweb