Cos’è la psittacosi | la malattia dei pappagalli che si trasmette agli umani Oms | “Ha ucciso 5 persone”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 7 marzo 2024) La, conosciuta anche come “febbre dei” o ornitosi, è un’infezione respiratoria causata da Chlamydophila psittaci, un batterio che provoca la clamidiosi aviaria in alcuni uccelli ma che può essere trasmesso anche gli esseri, portando allo sviluppo di pericolose polmoniti. Ecco quali sono i primi sintomi, come riconoscere l’infezione e cosa c’è da sapere sullazoonotica che ha causato 5 vittime in Europa.