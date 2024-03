Cos' è e come funziona il Digital Market Act 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Per spiegare in modo semplice cosa è ilAct che entra pienamente in vigore oggi, basta vedere cosa succede con Google Maps. Fino a qualche tempo fa, digitando un indirizzo sulla barra delle ricerche, si apriva automaticamente l'app di Google. Ora non più: bisogna andare su Maps e poi cercare l'indirizzo. Questo perché l'Unione europea non vuole che qualcuno abusi della propria posizione dominante e renda automatico l'utilizzo di un'applicazione invece di un'altra, penalizzando - in questo caso - altri fornitori di servizi di mappei. Per l'Ue si tratta di una sfida colossale che porterà a feroci battaglie simili, ad esempio, a quella che ha generato la multa da 1,8 miliardi di euro ad Apple per abuso di posizione dominante rispetto alle app di streaming musicale. Il Regolamento sui Mercati ...