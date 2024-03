Cosa ci dice della California e della lotta al crimine la vittoria del procuratore Gascón

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Super Tuesday non sono solo le primarie presidenziali, così come a novembre non si vo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Grande attesa per il via ai corsi abilitanti . Si attende infatti il decreto del MUR a seguito del quale partiranno i Percorsi per ottenere l'abilitazione ... (orizzontescuola)

PIF si oppure PIF no? E nel primo caso, come si potrà gestire il discorso con la Uefa sulle multiproprietà e sul rapporto col... (calciomercato)

Storia. Dall'Archivio vaticano (non più segreto) emerge la Chiesa esperta d'umanità: In un libro il vescovo prefetto dell’ex Archivio segreto Vaticano, Sergio Pagano, guida tra gli imponenti depositi documentali per una lettura inedita degli ultimi secoli ...avvenire

Whirlpool-Arcelik, l’Antitrust britannica accelera e dice sì all’accordo turco-americano: ecco Cosa succede adesso: Arcelik, produttore turco di elettrodomestici, acquisirà tramite una nuova società di cui deterrà il 75%, tutti gli stabilimenti Whirlpool dell’area Emea: Europa, Medio Oriente e Africa Il disastro ...firstonline.info

Panatta: «Volevo sposare Mina, con Anna sono diventato serio. Non sono ricco, mi sono goduto la vita»: Poi ci stavo poco, ero in giro per lavoro». Sui genitori troppo protettitivi dice: «Esserlo in maniera malsana è tossico, guardi Cosa succede a scuola, con i genitori che insultano, o peggio, menano i ...ilgazzettino