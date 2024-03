Cosa c’è scritto nel decreto PNRR sul passaggio di proprietà di PagoPA

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 7 marzo 2024) È perso nei meandri dei 46 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed è stato inserito all’interno dei passaggi in cui si parla di IT Wallet (di cui abbiamo parlato in un precedente approfondimento). Le operazioni per la cessione didal Ministero dell’Economia e delle Finanze – che a oggi detiene il 100% delle quote – al Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, sono descritte in poche righe. Senza molti dettagli, soprattutto sulle prospettive future. Questa decisione – decisa per legge e scritta all’interno del, entrato in vigore il 2 marzo scorso – sta sollevando molte preoccupazioni. Se da una parte le opposizioni fanno – come ovvio – un lavoro di opposizione, dall’altra ci sono le banche che ritengono che questa operazione sia potenzialmente un problemi in termini di concorrenza sugli strumenti di ...