Cortei | Meloni | in Italia ci sono professionisti disordine pubblico

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (askanews) – “Se sbaglia un poliziotto paga se uno aggredisce un poliziotto non succede nulla, c’è un’impunità. Cidel, che fa questo di mestiere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaa ‘Dritto e rovescio’ su Rete4. “Ringrazio le nostre forze dell’ordine – ha aggiunto – ed esprimo solidarietà per campagna denigratorie che di tanto in tanto vengono fuori. Dal 7 ottobre a oggi inabbiamo avuto oltre 1000 manifestazione a sostegno della Palestina, perchè non abbiamo impedito le manifestazioni. Nel 97% dei casi non c’è stato nessun problema che significa che abbiamo un’ottima gestione. Se cierrori si verificano le responsabilità ed eventualmente si sanzionano ma non si può fare di tutta ...