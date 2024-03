Cortei | G7 e crisi internazionali | i timori di Meloni su “un clima che ricorda anni difficili”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) “C’è unche non mi piace e mi preoccupa, e di cui mi sento responsabile perché parte di questodipende dal fatto che c’è la necessità di attaccare la sottoscritta e questo governo”. Nel corso dell’incontro con i sindacati di polizia, che si è tenuto a Palazzo Chigi, il premier Giorgiasi è soffermata anche su una riflessione di scenario, che va oltre e insieme ricomprende i singoli episodi di tensioni di piazza che si sono registrati nell’ultimo periodo e per i quali ha ribadito la vicinanza dell’esecutivo agli uomini e alle donne in divisa.ai sindacati di polizia: “che mi preoccupa nell’anno del G7” Si è trattato di un ragionamento che guarda al contesto complessivo in cui questo “” si inserisce e che “mi preoccupa – ha chiarito ...