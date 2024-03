Corsa salvezza Pergolettese ad alta tensione Serve una scossa per evitare guai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una sconfitta che fa male quella rimediata dallasul terreno del Legnago Salus nel turno infrasettimanale di Lega Pro. I gialloblù hanno creato diverse occasioni ma alla fine a festeggiare è stata l’arcigna squadra veneta che ha saputo capitalizzare al meglio le opportunità create portando a casa tre punti fondamentali in chiave play off. Hanno pesato per la Pergo le assenze degli infortunati Aucelli, Capoferri, De Luca, Felicioli oltre a quella di Piccinini che ha scontato la prima delle quattro giornate di squalifica. Nonostante questo i ragazzi di mister Mussa hanno disputato un ottimo incontro che fan ben sperare in vista dei prossimi due mesi di campionato dove si deciderà il destino di Arini e compagni. Al momento la compagine cremasca è in sedicesima posizione con 33 punti e in piena zona spareggi retrocessione ma c’è ancora la possibilità di ...