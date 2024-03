Copilot Designer può creare immagini disturbanti | il monito di un ingegnere Microsoft

Microsoft Engineer Sounds Alarm on AI Image Generator: A Microsoft engineer is sounding alarms about offensive and harmful imagery he says is too easily made by the company's AI image generator.businessjournaldaily

L'IA di Microsoft crea immagini oscene, bisogna fermarla: Un ingegnere di Microsoft ha scritto una lettera aperta alla FTC dove denuncia le scarse limitazioni di Copilot Designer, il generatore d'immagini.tomshw

Microsoft engineer warns Copilot is not safe, says AI tool can generate harmful, explicit photos: A Microsoft employee sounded alarm about Copilot's image generation feature. He says that the AI tool can generate harmful photos.msn