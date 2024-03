(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Visto che oggi Cantone andrà al, ne approfitto per segnalare che rispetto alla questione della sicurezza nazionale c'è un: nonsono, Avs ad esempio non c'è, e questo è unperché la sicurezza nazionale non è appannaggio di alcuni". Così Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.

Copasir: Bonelli, 'non tutti gruppi parlamentari rappresentati, è un problema': Roma, 7 feb. - (Adnkronos) - "Visto che oggi Cantone andrà al Copasir, ne approfitto per segnalare che rispetto alla questione della sicurezza nazionale c'è un problema: non tutti i gruppi parlamentar ...lanuovasardegna

Abruzzo: Braga (Pd), ‘destra non vuole far conoscere disastri sanità’: Roma, 7 mar (Adnkronos) – “La destra nega l’ingresso di Elly Schlein in un ospedale pubblico. “Ragioni sanitarie” che però non c’erano giorni fa quando è arrivato Marsilio. Non vogliono far conoscere ...ilsannioquotidiano

L'appello di Bonelli e Fratoianni, anche Avs sia al Copasir: "E' davvero grave, oltre che un serio vulnus democratico, il fatto che in un organismo parlamentare importante come il Copasir non siano presenti tutte le forze politiche che sono in Parlamento". (ANS ...ansa