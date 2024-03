(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 7 marzo 2024 – Non usa mezzi termini Marino Lupi, presidente diToscana (nata nel 2002), che ha anche dato origine nel 2019 al: “La proposta di inserire nei LEA lacome terapia utile per le persone conè l’da parte del Ministero alla, e noi famiglie siamo stanche di doverle sopportare”. Medico di famiglia, il Dottor Lupi ha uno di Nome Francesco – classe 1990 – con spettro autistico; dunque (per professione) conosce a mena dito le dinamiche legate alla, così come per esperienza personale conosce altrettanto bene quelle legate ai disturbi comportamentali. “Tutti gli strumenti che ci servono per ...

