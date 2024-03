Controlli della Polizia di Stato a San Sebastiano al Vesuvio

Casarano, tutto pronto per il derby pugliese con il Fasano: le informazioni sulla vendita dei biglietti: attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo. La raccomandazione è sempre la stessa: arrivare con congruo anticipo prima dell’inizio della ...lecceprima

Ripristinato l'autovelox sulla Flaminia: Effettuati i lavori di ripristino dell’autovelox installato nella SS3 Flaminia in direzione Spoleto all’altezza di Eggi. Dopo il danneggiamento, causato da un atto vandalico nella notte tra il 5 e il ...spoletonline

Blitz nel Foggiano: scoperto centro estetico sconosciuto al Fisco e lavoratori tutti in nero in un ristorante: Sono 28 i lavoratori “in nero” scoperti dai reparti della Guardia di Finanza in provincia di Foggia nell’ultimo mese. I Controlli sono stati svolti, in particolare, a Cerignola, Manfredonia, Accadia, ...foggiatoday