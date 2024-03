Controlli a Scafati e Pagani | due arresti e tre denunce Scafati e Pagani | due arresti e tre denunce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA) hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Nel corso dell’operazione, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, che ha impiegato un dispositivo composto complessivamente da 13 pattuglie e 30 militari, sono stati controllati 119 veicoli, identificate 121 persone e comminate 15 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, nonché deferite a questa Autorità Giudiziaria: in stato di arresto, L.N., 58enne, e C.L., 54enne, entrambi di, per “furti tentati e consumati”, commessi nella zona di via San Rocco a ...