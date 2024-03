(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – Con una 'operazione anti' DR Automobiles Groupe ha annunciato il taglio deidi tutti i modelli, in alcuni casi anche di oltre 3.000. Il gruppo molisano sottolinea come in una fase di rincari di tutti i beni abbia "deciso di andare inal mercato" con una sforbiciata dei dei prezzi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – “E’ un periodo un po’ tosto. Negli ultimi 2 mesi e mezzo mi sono trovata in mezzo ad un’ondata d’odio. La crisi con Fedez ? Non è strategia. Ne ... (italiasera)

Mentre il sito streaming del Nove andava in tilt, l’attesissima intervista di Fabio Fazio all’inseguitissima Chiara Ferragni è andata in onda ieri sera con ... (milleunadonna)

Impallomeni: "Se gioca così l'Atalanta può fare risultato Contro la Juve": Non è una squadra in crisi. Ieri si è rivista un'Atalanta brillante, propositiva, credo che possa ripetersi Contro la Juventus, che è in un momento particolare e ha perso anche Alcaraz". Come vede la ...tuttojuve

Mike Tyson torna sul ring e sfida Jake Paul: quando combattono e dove vederlo: La nobile arte è pronta a tornare con quello che a lungo è stato il suo atleta più famoso: Mike Tyson. L'ex campione del mondo dei pesi massimi ha deciso di tornare sul ...ilmessaggero

Contro la crisi DR taglia i listini, riduzioni fino a 3 mila euro: Il gruppo rivede al ribasso i prezzi dei modelli di tutti i suoi brand, confermando la sua 'mission cliente-centrica' Con una 'operazione anti crisi' DR Automobiles Groupe ha annunciato il taglio dei ...adnkronos