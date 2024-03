Contro il gioco d’azzardo scendono in campo il Giordani di Caserta | l’Unicef e il Rotary

Il calcio in francese è in ansia per le condizioni di Alberth Elis : l’attaccante 28enne del Bordeaux si trova in coma farmacologico , dopo un durissimo scontro ... (ilfattoquotidiano)

Incontri ravvicinati. Favilli e Luperini, pisani doc avversari di eccezione. In campo anche la "generazione d’oro» di Aquilani: Il Pisa affronta la Ternana con ex giocatori pisani e giovani talenti di Aquilani in campo. Favilli e Luperini sfideranno i nerazzurri, mentre i ragazzi della "generazione d'oro" si preparano per una ...lanazione

Quando gioca Sinner all’Indian Wells: orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming: Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo 1000 di Indian Wells Contro Kokkinakis e Giron. Non è stato ancora reso noto il programma di gioco. Sinner sarà in campo venerdì 8 marzo.fanpage

Massimo Recalcati analizza Bologna e Inter: “Il mio sogno più segreto: insieme in Champions. La squadra di Motta è la più bella dal 1964”: Quello dello spareggio nel campionato del 1964, vinto dal bologna di Bulgarelli, Fogli e Haller Contro la grande Inter ... Ha premiato la squadra che ha giocato meglio e con più convinzione. Credo che ...bologna.repubblica