Continuiamo a mangiare troppo mercurio nel pesce Un studio analizza la presenza del metallo nel tonno negli ultimi 50 anni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Era il 2009 quando l'Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, adottò la Decisione 25/5 per sviluppare soluzioni efficaci per arginare l'inquinamento da. Da allora questo tema è stato molto sentito dagli Stati che, in linea di massima, hanno cercato di arginare l'uso di questoe di sostituirlo con altri materiali meno impattanti sull'ambiente. Un'attenzione che però non ha risolto alcune problematiche che ilha creato nell'ambiente marino e di conseguenza sui suoi abitanti. Unopubblicato recentemente su Environmental Science & Technology Letters dell'American Chemical Society, ha messo in luce il fatto che i livelli dinelsono rimasti quasi invariati dal 1971, pur a fronte di un drastico calo dell'uso di questo ...