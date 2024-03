Continua a crescere il fatturato di Menarini e con 4 | 375 mld euro nel 2023 segna +5 | 3%

Papa Francesco: a Commissione tutela minori, “non venga meno vostro impegno nella lotta ad abusi, Chiesa sia luogo sempre più sicuro”: “Prendersi cura delle vittime di abusi” è “una vocazione coraggiosa, che nasce dal cuore della Chiesa a la aiuta a purificarsi e a crescere ... Di qui l’esortazione a “Continuare in questo servizio, ...agensir

CCIAA – BOLZANO * MERCATO LAVORO: « IN ALTO ADIGE LE IMPRESE A CONDUZIONE FEMMINILE ContinuaNO A crescere: Negli ultimi anni è stato registrato un progressivo aumento delle imprese a conduzione femminile in Alto Adige. Nel 2023 il numero è cresciuto dell’1,2 percento, che corrisponde a 137 imprese in più.agenziagiornalisticaopinione

Autonomia differenziata. L'eterna questione meridionale: fare crescere ciò che unisce: L’incisiva nota dei vescovi delle diocesi di Sicilia riaccende i riflettori sull’autonomia differenziata e, con essa, sull’eterna questione ...avvenire