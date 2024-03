Conti pubblici | T Boeri | ‘superbonus idrovora che ha sottratto circa 140 mld’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “In Italia è stata fatta un?operazione davvero molto pesante per la tenuta dei, cioè l?operazione’. Mentre, paradossalmente, ci occupavamo di trovare un modo di spendere i 200 miliardi di euro che abbiamo in gran parte preso a prestito dall?Europa col Pnrr, questa ‘’ che è stata il superbonus ha portato via aidello Stato qualcosa come il 140 miliardi, secondo le ultime stime. Tutto ciò è chiaramente qualcosa che lascerà su di noi un’eredità molto pesante e ci impedirà, in futuro, di fare tante di quelle operazioni che sarebbero state importanti”. lo ha detto l’ex presidente dell’Inps Titointervenendo al Festival del Management in corso a Milano.“Quando siamo usciti dalla pandemia ...