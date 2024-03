Conti correnti | quant’è l’aumento dei soldi grazie al deficit

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Prima del Covid la differenza tra entrate e uscite in Italia era -67 miliardi (), la differenza è esplosa a -228 miliardi nel 2020, ma anche nel 2023 è stata di -153 miliardi. Il governo parlava disul 5%, ma è risultato attuale è sopra il 7%. Con queste centinaia di miliardi in più, però i governi hanno fatto bella figura, mostrano occupazione e Pil aumentati e non ci si lamenta dell’economia come negli anni dell’austerità (salvo ovviamente chi ha reddito fisso non indicizzato e ha subìto l’inflazione). Il segno -153 miliardi saldo entrate – uscite vuole dire che lo Stato nel 2023 ha tassato 153 miliardi di meno di quanto spendeva. Oddio! Calma, nell’economia moderna dove uno paga e segna meno nel suo saldo, un altro riceve e segna più nel suo saldo in banca. Questi -153 l’anno scorso erano +153 miliardi in qualche modo nell’economia. ...