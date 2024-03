Constat de non supernalitate A Trevignano nessun miracolo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il caso è chiuso: «de non». Non c'è nulla di soprannaturale o diso nelle apparizioni mariane diRomano. La doccia gelata, per chi avrebbe voluto vedere il paese sul lago di Bracciano trasformato in una piccola Lourdes, è arrivata con il verdetto della commissione incaricata dalla diocesi di Civita Castellana di indagare sugli eventi che hanno visto protagonista Maria Giuseppa Scarpulla, la veggente più nota con il nome di Gisella Cardia. Il «decreto» è stato firmato ieri dal vescovo Marco Salvi e di fatto rappresenta anche una sconfessione dell'operato del suo predecessore, Romano Rossi, che fu immortalato a suo tempo mentre benediva la statua della Madonna a fianco della stessa veggente. La commissione diocesana composta da un mariologo, un ...

