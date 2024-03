Conoscere per aiutare bene. Ogni animale ha i suoi bisogni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’uomo rispetta le altre specie viventi? Questo ci siamo chiesti noi alunni della classe 1A dell’Istituto "Don Breschi" di Massa Marittima. Pertanto abbiamo cercato articoli giornalistici, che parlassero di animali in difficoltà e abbiamo capito che l’uomo spesso cerca dile altre specie viventi, ma purtroppo senzale loro esigenze. Invece di informarsi, rivolgendosi agli esperti, le persone agiscono d’istinto e a volte causano danni anche gravi. Ci sono moltissime storie che ci parlano di animali, che, per colpa del "non sapere" dell’uomo, hanno fatto una brutta fine come quella della tartaruga di terra, che, mentre stava camminando lungo la riva del mare vicino a Marina di Grosseto, è stata scambiata per una specie acquatica da una persona, che ha cercato di aiutarla gettandola in acqua; così la povera tartaruga è annegata. I ...