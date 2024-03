Confindustria | nasce “Open Mind & Talk” | alla scoperta degli ecosistemi più innovativi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bergamo.”, una proposta diBergamo, per la prima volta in sinergia conEmilia Area Centro eVarese, che lancia un ciclo di approfondimenti, viaggi, incontri e confrontipiùcon l’obiettivo di riflettere sulle trasformazioni tecnologiche e sui connessi cambiamenti in chiave sociale e organizzativa del mondo del lavoro e non solo. Nel corso di 12 mesi, da aprile 2024 ad aprile 2025, imprenditrici, imprenditori e manager verranno accompagnati in un percorso che li aiuterà a individuare i nuovi trend e gli scenari di mercato e a conoscere in diretta i luoghi ...

Talk sulle Comunità Energetiche Rinnovabili: grande interesse per l'incontro di Confindustria a Saluzzo: Ieri platea numerosa al Monastero della Stella, dove si è svolto l'incontro rivolto ad aziende ed enti sul tema delle Comunità energetiche ...targatocn

Marketing e tecnologie web, i vincitori del concorso di Università di Pisa e Confindustria: Conclusione positiva per il progetto "Marketing e tecnologie web" dell'Università di Pisa in collaborazione con Confindustria Toscana Nord. Studenti premiati per idee innovative per Cromology, PharmaN ...lanazione

Confindustria Puglia e UniCredit insieme per favorire l’incontro tra scuola e imprese: Nella regione Puglia sei ITS Academy sono stati in grado di erogare e portare a termine 26 percorsi, con la partecipazione di 767 iscritti e 508 diplomati (66,2% degli iscritti) ...pugliain