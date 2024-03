(Di giovedì 7 marzo 2024) Durante questi ultimi mesi del, laci ha ' consapevolmente o meno ' regalato i momenti migliori. E' successo anche ieri con, la quale si è lasciata andare in giardino ad unaintima e particolarmente, sulla quale laproprio non è riuscita a staccare in tempo.e laintima sfuggitaIl tutto si è consumato mentre l' occhio indiscreto delera puntato su Simona Tagli e Beatrice Luzzi. Le due donne stavano amabilmente parlando nella zona beauty, quando la Tagli ha domandato all' attrice: ' Per caso hai bisogno del temperino per le ...

GF, Rosy Chin fa una Confessione bollente: la regia non stacca in tempo: Rosy Chin ha fatto una Confessione bollente e la regia del GF non ha fatto in tempo a staccare l'inquadratura: il video è virale.notizie

Confessione bollente di Rosy Chin sfugge alla regia del Grande Fratello: “Surreale!”: Confessione bollente di Rosy Chin sfugge alla regia del Grande Fratello: "Surreale!", la reazione del pubblico social. Il video.blogtivvu

Rosy Chin Confessione hot al Grande Fratello/ “Io ho bisogno di sc***re! Per me è vitale”: Rosy Chin ha fatto una Confessione piuttosto intima al Grande Fratello che ha messo in difficoltà la regia che ha cambiato inquadratura ...ilsussidiario