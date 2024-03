Confermata la condanna di Davigo per il caso Amara

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - La Corte d'Appello di Brescia ha confermato ladi primo grado a 1 anno e 3 mesi per l'ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm, Piercamillo, imputato per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dei verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria.

