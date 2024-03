Condannato anche in secondo grado | quale futuro per le lezioni di «giustizia» di Davigo?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sono fondamentalmente due le considerazioni da fare esaminando la notizia della condanna confermatainper l’ex magistrato, Piercamilloaccusato di abuso d’ufficio. I giudici della corte d’appello di Brescia hanno fatto loro la decisione di primocondannando l’ex pm di Mani Pulite ad un anno e tre mesi. La prima cosa da dire è che prima di definirlosi dovrà aspettare la decisione ultima e definitiva della Cassazione;quindi ad oggi merita come ogni cittadino di essere trattato come qualsiasi altro cittadino, incensurato. Va poi aggiunto che sorrisi e mezze soddisfazioni per la decisione dei giudici di Brescia non sono proprio il massimo dell’eleganzaperché gli italiani ed il mondo oggi hanno ...