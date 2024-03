Condanna confermata per il caso Amara | stangata in Appello per Davigo

(Di giovedì 7 marzo 2024) I giudici della corte d'di Brescia hannoto Piercamillo, ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del pool di Mani Pulite, dall'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio nell'inchiesta sulla presunta loggia Ungheria. Il verdetto conferma lainflitta, in primo grado, a un anno e tre mesi (pena sospesa) pronunciata lo scorso 20 giugno. A metà luglioaveva presentato ricorso incontro lastabilita dal Tribunale di Brescia il 20 giugno per rivelazione e utilizzazione di segreto sui verbali della loggia Ungheria resi dall'ex legale esterno di Eni, Piero, alla Procura di Milano. I legali Francesco Borasi e Davide Steccanella, del foro di Milano, avevano depositato l'atto ...

Caso Amara, anche l'Appello dà torto a Davigo: confermata la Condanna a un anno e tre mesi: I giudici della corte d’Appello di Brescia hanno Condannato Piercamillo Davigo, ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del pool di Mani ...iltempo

Verbali di Amara, Davigo Condannato anche in appello a Brescia: Brescia, 7 mar. (askanews) – Condanna confermata per Piercamillo Davigo per il caso della diffusione dei verbali segreti sulla Loggia Ungheria. La Corte d’Appello di Brescia gli ha inflitto 1 anno e 3 ...askanews

Verbali di Amara, confermata in appello la Condanna a Davigo a un anno e tre mesi: L’ex magistrato e componente del Csm è stato Condannato per rivelazione di atti coperti da segreto. confermata la Condanna in primo grado ...editorialedomani