Concorsi scuola 2024 | saranno 10mila i posti non assegnati In autunno saranno aggiunti al secondo bando da 24mila posti RELAZIONE TECNICA Dl Pnrr

Concorsi scuola : nel mese di marzo si svolgerà la prova scritta per le procedure di cui al DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria e DDG n. 2575. Le date ... (orizzontescuola)

Mobilità docenti 2024: 12 punti al concorso ordinario, non all’abilitazione conseguita grazie all’accorpamento: D’altra parte, quando lo ha sostenuto, il concorso era destinato all’accesso al ruolo della scuola secondaria di primo grado e a tal fine “calibrato”, per cui non può essere valutato per un ruolo di ...orizzontescuola

Meloni, assicurare l'autonomia dell'industria europea: Eliminare il divario in termini di crescita e innovazione tra l'Europa e i suoi principali concorrenti, e assicurare l'autonomia strategica dell'industria europea in settori chiave, quali la difesa e ...ansa

La Coldiretti alla scuola Materna: E’ stata Giulia, una funzionaria di Coldiretti, a proiettare davanti ai bambini della scuola Materna San Giovanni di Castelvetro Piacentino delle immagini sul ciclo dell’acqua. In seguito ha tenuto un ...cremonaoggi