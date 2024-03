Conceiçao | «Taremi quasi al 100%! Ci conteremo fino all’ultimo giorno»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024)ha aggiornato sulle condizioni di Mehdi. L’attaccante iraniano, promesso sposo dell’Inter, presto ritornerà a pieno regime. PROSSIMO AL RIENTRO ?, promesso sposo dell’Inter, si sta giocando le sue ultime chance al Porto. L’iraniano sta rientrando da un infortunio, come anche raccontato dal suo tecnico Sergioin conferenza stampa: «Sta meglio, èal. Dopo la conferenza farò la convocazione. Se non rientra in questa sicuramente lo sarà nella prossime, sta evolvendo in maniera molto positiva. Sta bene, èal. Mehdi è un giocatore di qualità, sapete cosa penso di lui.su di luidi contratto, così come su ...