Con welfare aziendale fino a 2mila euro a lavoratore no tax

(Di giovedì 7 marzo 2024) Gli interventi dicome ad esempio i contributi per l'affitto e quelli per le bollette valgonoa millesenza imposte per tutti i dipendenti eper quelli con figli a carico: lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con una circolare. "Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23, si legge, è stabilito a mille, con ulteriore innalzamento aper i dipendenti con figli a carico". La legge di Bilancio 2024 (in deroga all'art. 51 del Tuir), infatti, stabilisce che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille, i beni e i servizi prestati e le somme ...

