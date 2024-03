Con Meloni Italia dei manganelli ? Ecco le cifre che zittiscono la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il governo, soprattutto dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti a Pisa e Firenze, viene bollato dallacome una sorta di regime autoritario che silenzia il dissenso e reprime le proteste in piazza. A smentire questa narrazione, però, ci pensano i dati. I dati, diffusi dall'agenzia Dire, dicono che "nel primo bimestre del 2024 nel nostro Paese ci sono state 2.822 manifestazioni di spiccato interesse per l'ordine pubblico. Un dato in significativo aumento rispetto ai 1.994 eventi del primo bimestre del 2023: oltre il 40% in più". A quanto pare, insomma, l'esecutivo guidato dal centrodestra non ha impedito proprio a nessuno di scendere in piazza. Anzi. E non è tutto. Perché, sempre secondo il report riferito dall'agenzia di stampa, "le manifestazioni con criticità quest'anno sono state l'1,6%. Erano state il 3,5% ...