Comunità ebraica | ' corteo Non una di meno esclude israeliane'

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ildi Non una diper l'8 marzo "non è assolutamente aperto a tutte. Non lo era il 25 novembre e non lo è adesso. Il manifesto che evidenzia che c'è solo quello di dolore e di orrore da denunciare, rispetto a mille che ci sono nel mondo, e già questo spiega che si è fatta una scelta di campo, di stare solo da una parte". Lo ha detto all'ANSA, la presidente dell'Unione delleebraiche italiane, Noemi Di Segni a proposito della manifestazione transfemminista organizzata per l'8 marzo da Non una diche nella piattaforma chiede "il cessate il fuoco su Gaza per fermare il genocidio, la fine dell'apartheid e dell'occupazione coloniale in Palestina".