Compleanno Napoli | tanti auguri a…

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il 7 marzo 1954 ilospitò la Lazio nel match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Nel giorno del ventesimodi Pierluigi Ronzon, il quale chiuderà la carriera nel 1968 in maglia biancoleste. Vestì la casacca partenopea per sei stagioni, dal 1961 al ’67. Un calciatore che nella storia del ‘Ciuccio’ equivale all’uomo che realizzò la rete decisiva nella finale della Coppa Italia di sessantadue anni fa, regalando alil primo trofeo della sua storia. Quel giorno al San Paolo diFesteggia quindi il novantesimoil giorno antecedente-Torino. Vi erano i granata al San Paolo il 28 maggio 1967, quando l’allora trentatreenne da Gemona del Friuli disputò l’ultima partita nel massimo campionato e con la maglia del ...