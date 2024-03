Como | ladro si sposta da un negozio all’altro | riconosciuto dalle immagini condivise nella chat aziendale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 - È stato identificato e denunciato a piede libero per furto aggravato il responsabile di due furti di ingente valore economico avvenuti in questi ultimi giorni nei negozi comaschi della catena “Acqua&Sapone”, dove sono stati rubati prodotti esposti per un totale di quasi 700 euro. Si tratta di un cittadino slovacco di 53 anni, senza fissa dimora, chemattina di ieri aveva derubato la filiale di-Sagnino, all’interno del centro commerciale Gran Mercato. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti dopo la chiamata al 112 effettuata dalla responsabile del, che avevanell’uomo che si aggirava con fare sospetto tra le corsie, la stessa persona che, tramite la, le era stata segnalata per aver ...