Commissione europea | il Ppe candida Von der Leyen alla presidenza per il secondo mandato | «No al dialogo con chi supporta Putin»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ursula von derha ottenuto a Bucarest l'appoggio del suo partito, il Ppe, come 'Spitzenkandidatin',ta di punta, per presiedere laanche nella prossima...

Ieri la Commissione europea ha presentato a Bruxelles la prima strategia per l’industria della Difesa europea, un meccanismo che dovrebbe contribuire a ridurre ... (ilfoglio)

Ursula von der Leyen ha ottenuto a Bucarest l'appoggio del suo partito, il Ppe, come 'Spitzenkandidatin', candida ta di punta, per presiedere la Commissione ... (ilmessaggero)

Breaking News delle 16.30 | Cantone in Commissione antimafia: In questa edizione: Cantone in Commissione antimafia. Hamas: vanificata ogni possibilità di tregua. Ucraina, bombe russe su Kharkiv. La Bce lascia invariati i tassi. Milano, Impagnatiello a processo.tgcom24.mediaset

L’Ue firma un nuovo partenariato sulla migrazione con la Mauritania. E impegna 210 milioni di euro: Bruxelles - Un altro partenariato strategico sulla migrazione. Questa volta l'Ue mobiliterà 210 milioni di euro per la Mauritania, paese ...eunews

Commissione europea, il Ppe candida Von der Leyen alla presidenza: «No al dialogo con chi supporta Putin»: Ursula von der Leyen ha ottenuto a Bucarest l'appoggio del suo partito, il Ppe, come 'Spitzenkandidatin', candidata di punta, per presiedere la Commissione europea anche nella prossima legislatura.ilgazzettino