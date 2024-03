Commissione europea | il Ppe candida Von der Leyen alla presidenza per il secondo mandato | «No al dialogo con chi supporta Putin»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ursula von derha ottenuto a Bucarest l'appoggio del suo partito, il Ppe, come 'Spitzenkandidatin',ta di punta, per presiedere laanche nella prossima...

Ursula von der Leyen ha ottenuto a Bucarest l'appoggio del suo partito, il Ppe, come 'Spitzenkandidatin', candida ta di punta, per presiedere la Commissione ... (ilmessaggero)

Ursula von der Leyen ha ottenuto a Bucarest l'appoggio del suo partito, il Ppe, come 'Spitzenkandidatin', candida ta di punta, per presiedere la Commissione ... (ilmessaggero)

Von der Leyen: ecco il programma economico per il mio secondo mandato: da parte del Congresso di Bucarest del Partito popolare europeo, a succedere a sé stessa come presidente della Commissione europea. Un messaggio attentamente calibrato, per essere in fase con le ...quotidianodelsud

Lindner, 'all'Ue serve meno von der Leyen e più libertà': Lo scrive su X il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, commentando il via libera del Ppe alla candidatura della politica tedesca per un secondo mandato alla guida dell'esecutivo Ue.ansa

Ue, von der Leyen scelta dai popolari come candidata: “Non consentiremo alla destra vicina a Putin di distruggere l’Europa”: Al Congresso del Partito popolare europeo a Bucarest - che ha scelto Ursula von der Leyen come candidato per un secondo mandato alla Commissione europea - i delegati erano 801, di cui 737 avevano ...laprovinciapavese.gelocal