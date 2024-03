Come un’improvvisa interruzione della fecondazione in vitro ha scosso le coppie dell’Alabama

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 7 marzo 2024)in: la sospensione che hale famiglieLeelee Ray e suo marito Austin hanno affrontato una lunga lotta per avere un figlio, con diversi tentativi di inseminazione e numerosi aborti spontanei. Quando hanno deciso di ricorrere a una madre surrogata fuori dallo stato, una sentenzaCorte Supremaha bloccato i trattamenti. Un duro colpo per le famiglie in cerca di soluzioni La decisioneCorte ha causato sconcerto e timore tra leche si affidano allain. La firma di una legge protettiva per le cliniche di fertilità da parte del L'articolo proviene da News Nosh.