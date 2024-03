Come un fiume in piena | Isolati negli ultimi mesi Stadio | verifiche per caso Dovremmo chiedere i danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo 46 giorni il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado ha interrotto il silenzio stampa iniziato dopo la vittoria contro il Lecco del 20 gennaio scorso per fare il punto della situazione su molti temi. Il presidente nerazzurro chiarisce subito i motivi che hanno portato la società al silenzio di queste settimane: "Abbiamo fatto decantare una situazione che non ci era piaciuta affatto - dichiara Corrado -. Parlavano in troppi e ci siamo limitati a fare solo dei comunicati. Volevamo proteggere lo staff e la squadra". Corrado poi si toglie tanti sassolini dalla scarpa, iniziando dalla "sensazione di isolamento" provata. Per Corrado però non c’è mai stato un vero sostegno da parte dell’amministrazione e, fin dagli inizi, la società ha solo dovuto assumersi oneri,gli "800 mila euro ...