Come smaltire la caffeina in eccesso

(Di giovedì 7 marzo 2024) Laè il motore dell'Italia, dove si consumano 95 milioni di tazzine di caffè al giorno. Ecco cosa c'è da sapere sulle dosi corrette, sui possibili effetti negativi e sucomportarsi di conseguenza. Quantapossiamo consumare senza correre rischi? «Per gli adulti, l’assunzione fino a 400 mg al giorno non pone problemi di sicurezza per gli adulti sani, fatta eccezione per le donne in gravidanza dove il quantitativo massimo scende a 200 mg», spiega Silvia Valtueña Martinez, esperta scientifica del team di Nutrizione Umana dell’EFSA, l'autorità per la sicurezza alimentare dell'Unione europea con sede a Parma. Che nel confermare «l'incremento dell'attenzione, della concentrazione e delle prestazioni fisiche» in seguito all'assunzione dine chiarisce anche il quantitativo necessario per ottenere ...