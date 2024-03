Come funziona la liberalizzazione dell’elettricità

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il 2024, in Italia, è l’anno della completadel mercato dell’energia, passaggio richiesto dall’Unione europeacondizione per lo sblocco dei fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo la fine del mercato tutelato del gas, già avvenuta lo scorso primo gennaio, dal primo luglio nel nostro Paese inizierà la transizione verso il mercato libero anche per l’energia elettrica. Si tratta di una svolta importante per milioni di italiani, che potrebbe influire sul prezzo delle bollette della luce che essi pagano. Ma sulle modalità attraverso cui si completerà il passaggio regna una certa confusione. Proviamo allora a fare chiarezza. Cosa succedeSono 4,5 milioni gli utenti domestici non vulnerabili che aderiscono attualmente al mercato tutelato: per questi utenti le condizioni di prezzo e ...

