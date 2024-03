Il " Money Muling " è una truffa online che consiste in una forma di riciclaggio di denaro. La sua caratteristica è che si serve di complici spesso ignari di ... (fanpage)

“Se condivido le parole della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen sulla necessità dell’Ue di poter produrre armi come fatto con i vaccini? ... (ilfattoquotidiano)

Come difendersi mentalmente da situazioni di pericolo o una potenziale aggressione: Nei suoi corsi di difesa personale, Maurizio Maltese, maestro di arti marziali e trainer psicofisico, insegna Come riconoscere, evitare e gestire le situazioni di potenziale pericolo. Ci ha spiegato c ...vanityfair

Bariste e ristoratrici, un corso per difendersi dai clienti violenti . Accordo Appe-Questura: PADOVA - Un corso di autodifesa per bariste e ristoratrici, ma anche una serie di incontri pubblici per spiegare nel dettaglio ai gestori dei locali tutte le regole da rispettare. Nasce un nuovo asse.ilgazzettino

Gelate: difendersi sì, ma con criterio: "Tutto quello che si fa per difendersi dalle gelate, è positivo, tanto più se arrivano contributi a sostegno degli agricoltori. Però occorre informarsi bene per evitare una ...freshplaza