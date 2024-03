Colpiremo Rafah Gaza | Netanyahu respinge le pressioni Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Medio Oriente, lo scontro acontinua a imperversare senza esclusione di colpi. Nelle ultime ore la diplomazia internazionale sta cercando di frenare la volontà didi attaccare, nel sud della Striscia. Gli Stati Uniti hanno perfino intimato a Tel Aviv l'utilizzo delle armi prodotte da Washington. Il premier israeliano, però, non indietreggia di un millimetro e ribadisce la volontà dell'attacco militare. «L'Idf continuerà a operare contro tutti i battaglioni di Hamas in tutta la Striscia, e questo include, l'ultima roccaforte di Hamas. Chiunque ci dica di non agire aci dice di perdere la guerra e questo non accadrà. Allo stesso tempo, agiremo con fermezza negli altri settori contro chiunque voglia distruggerci, anche sul fronte del Nord». Lo ha affermato ...