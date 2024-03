Colleferro Giornata Internazionale della Donna Domenica 10 Marzo alle ore 18 al Teatro Vittorio Veneto “Romana… de Roma” | omaggio a Gabriella Ferri a cura dell’Accademia Musicale Ars Nova

Cronache Cittadine COLLEFERRO — La ricorrenza della giornata di ieri non poteva passare inosservata, proprio in una città come Colleferro, e così L'articolo ... (cronachecittadine)

Terracina e Teramo non si fanno male, nei quarti di Coppa Italia Eccellenza tutto rimandato al ritorno: Si chiude con un pareggio l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza - Fase Nazionale, con il Terracina che davanti ai suoi tifosi al Colavolpe impatta col Teramo e rimanda il verdetto a ...romatoday

Roberto Bedini di Ladispoli si qualifica ai Campionati italiani di judo: Il 3 marzo 2024 è stata una Giornata memorabile per gli appassionati di judo a Colleferro, dove si sono tenute le qualificazioni interregionali Lazio/Abruzzo per il prestigioso campionato italiano Und ...terzobinario

Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventisettesima Giornata: Anton Giulio Picci ancora tris per la Lodigiani: Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Alessio Damiani della W3 Maccarese come uomo copertina.romatoday