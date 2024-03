Cocktail Mimosa | l’elegante e gustoso drink dedicato a lei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Fresco, leggero e: è il, perfetto per brindare all’8 marzo (e non solo). A base di succo d’arancia e bollicine, è amatissimo in tutto il mondo. È stato inventato nel 1925 da un barman del Ritz Hotel di Parigi, che scelse di dare a questoil nome del fiore giallo poiché ne ricordava il colore. In realtà qualche anno prima a Londra era stato già creato da Malachy MacGarry, il barman del Buck’s Club, unmolto simile: il Buck’s Fizz. Nella preparazione di questi dueconcorrono gli stessi ingredienti, ma in proporzioni differenti. Mentre ilprevede parti uguali di succo e di bollicine, il Buck’s Fizz è una versione meno alcolica dello stesso long, in quanto vuole che il succo di arancia sia il ...