Cocciaretto-Stearns oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Elisabetta Cocciaretta sfiderà Peytonnel primo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Buona occasione per la marchigiana, che trova sul suo cammino un’avversaria abbordabile come la ventiduenne a stelle e strisce. Quest’ultima, tuttavia, si sta provando a ritagliare un ruolo importante sul circuito maggiore da qualche mese a questa parte e non va assolutamente sottovalutata. Tra le due giocatrici non si sono scontri diretti da registrare. Secondo le quote dei bookmakers sarà una partita all’insegna dell’equilibrio, conleggermente favorita nei pronostici. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno da brividi contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero due del mondo, beneficiaria di un bye all’esordio ...