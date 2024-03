Cocaina nell’auto a noleggio in centro a Palestrina | Due arresti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 marzo 2024)per droga a, sorpresicon la, fermati dai Carabinieri. Il fatto. Carabinieriper droga (ilcorrieredellacitta.com)Giravano per ildicon a bordo della droga ma sono incappati in un controllo dei Carabinieri. Così una coppia è finita in manette nelle scorse ore. Adesso devono rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.per droga aI militari, durante uno dei numerosi servizi preventivi svolti nelPrenestino come detto, hanno sottoposto a controllo di iniziativa i due giovani mentre si trovavano a bordo di un veicolo a ...